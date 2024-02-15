Рылов объяснил продолжение карьеры желанием установить мировой рекорд

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, почему принял решение продолжить спортивную карьеру.

«Мотивация заключается в том, чтобы побить собственные рекорды и максимально приблизиться к рекорду мира или установить его, чтобы удовлетворить собственные амбиции», — приводит слова Рылова ТАСС.

Он также подчеркнул, что хочет стать самым быстрым пловцом в мире.

27-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

Ранее пловец Пань Чжаньлэ обновил мировой рекорд на 100 м вольным стилем на ЧМ.