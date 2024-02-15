Рылов объяснил продолжение карьеры желанием установить мировой рекорд
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«Мотивация заключается в том, чтобы побить собственные рекорды и максимально приблизиться к рекорду мира или установить его, чтобы удовлетворить собственные амбиции», — приводит слова Рылова ТАСС.
Он также подчеркнул, что хочет стать самым быстрым пловцом в мире.
27-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.
Ранее пловец Пань Чжаньлэ обновил мировой рекорд на 100 м вольным стилем на ЧМ.