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Рылов объяснил продолжение карьеры желанием установить мировой рекорд

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, почему принял решение продолжить спортивную карьеру.
Рылов объяснил продолжение карьеры желанием установить мировой рекорд
  • AP
  • © Jeff Roberson

«Мотивация заключается в том, чтобы побить собственные рекорды и максимально приблизиться к рекорду мира или установить его, чтобы удовлетворить собственные амбиции», — приводит слова Рылова ТАСС.

Он также подчеркнул, что хочет стать самым быстрым пловцом в мире. 

27-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

Ранее пловец Пань Чжаньлэ обновил мировой рекорд на 100 м вольным стилем на ЧМ.

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