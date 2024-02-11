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Пловец Пань Чжаньлэ обновил мировой рекорд на 100 м вольным стилем на ЧМ

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Китайский пловец Пань Чжаньлэ обновил мировой рекорд на 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе.
Пловец Пань Чжаньлэ обновил мировой рекорд на 100 м вольным стилем на ЧМ
  • Gettyimages.ru

Результат китайца составил 46,80 секунды.

До него мировой рекорд принадлежал Давиду Поповичу (46,86).

Сборная Китая стала победителем эстафеты и завоевала золотые медали со временем 3 минуты 11,08 секунды. Второй стала команда Италии (3.12,08), третьей — сборная США (3.12,29).

19-летний Пань Чжаньлэ является серебряным призёром чемпионата мира 2023 года в эстафете комплексным плаванием.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 18 февраля.

Ранее многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина призналась, что у неё есть достаточно терпения, чтобы дождаться снятия санкций с отечественного спорта.

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