Пловец Пань Чжаньлэ обновил мировой рекорд на 100 м вольным стилем на ЧМ
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Результат китайца составил 46,80 секунды.
До него мировой рекорд принадлежал Давиду Поповичу (46,86).
Сборная Китая стала победителем эстафеты и завоевала золотые медали со временем 3 минуты 11,08 секунды. Второй стала команда Италии (3.12,08), третьей — сборная США (3.12,29).
19-летний Пань Чжаньлэ является серебряным призёром чемпионата мира 2023 года в эстафете комплексным плаванием.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 18 февраля.
Ранее многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина призналась, что у неё есть достаточно терпения, чтобы дождаться снятия санкций с отечественного спорта.