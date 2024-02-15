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Деменко считает, что Промес рассмотрит вариант с получением российского гражданства

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе, которого амстердамский суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Деменко считает, что Промес рассмотрит вариант с получением российского гражданства
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«История с делом Промеса тянулась уже достаточно давно, и не было до конца понятно, виновен он или нет. Но если сейчас его вина признана, значит, нашлись какие-то доказательства, указывающие на это. Стоит ли «Спартаку» подумать о разрыве контракта с голландцем? Здесь надо учесть, что до всей этой ситуации клуб подписывал не преступника, а футболиста. Если бы это всё произошло только сейчас и в команде бы знали, кого они приглашают, был бы другой разговор. «Спартак» верит ему и старается защищать», — сказал Деменко RT.

По мнению экс-футболиста, Промес непременно отплатит «Спартаку» за оказанное доверие из-за истории с его громким делом.

«Многие сейчас говорят, что он якобы порочит имя команды. Но, с другой стороны, мы знаем много подобных историй в футболе. Достаточно вспомнить Диего Марадону. Стоит ли Квинси подать на получение российского гражданства, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды? Наверное, Промес рассмотрит такой вариант вместе с клубом», — добавил он.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Промеса уголовным преступником.

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