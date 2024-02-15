В Парагвае заявили, что не было никаких проблем в организации матча с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф ответил, долго ли шли переговоры по поводу организации товарищеского матча с Россией.

«Нет, не было никаких проблем. Еще в декабре российская сторона предложила нам провести товарищеский матч, и мы сразу согласились. Все прошло очень дружелюбно. Мы сразу согласились на проведение матча в Москве», — приводит слова Канонникоффа Sport24.

14 февраля пресс-служба национальной команды сообщила, что Россия сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра состоится 25 марта на «ВТБ Арене».

Ранее Хлусевич оценил товарищеские матчи сборной России с Парагваем и Сербией.