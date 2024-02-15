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Хлусевич: Сербия и Парагвай — очень хорошие соперники для сборной России

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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил товарищеские матчи сборной России с Парагваем и Сербией.
Хлусевич: Сербия и Парагвай — очень хорошие соперники для сборной России
  • РИА Новости

«Буду очень счастлив, если вызовут, и поеду на эти сборы. Сербия и Парагвай — очень хорошие соперники. Думаю, что будет интересный футбол, а также много болельщиков и хорошая атмосфера. Люди соскучились по сборной», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

31 января стало известно, что сборная России сыграет с Сербией 21 марта. Игра пройдёт на стадионе «Динамо» в Москве.

14 февраля пресс-служба национальной команды сообщила, что Россия сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра состоится 25 марта на «ВТБ Арене».

Напомним, что в феврале 2022 года Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что после товарищеского матча с Камеруном многие футбольные ассоциации заинтересовались проведением игр с Россией.

 

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