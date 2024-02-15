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Игнатьев: думаю, Промес будет играть в России и его не выдадут

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении амстердамского суда заочно приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Думаю, никакой реакции не будет, он будет играть у нас. Мы его, наверное, будем использовать в качестве футболиста и не выдадим никому. Наверное, так, но в юридических тонкостях я не силён. Есть законы, которые должны исполняться, либо кем-то не исполняться», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Промеса уголовным преступником.

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