Степанова: не допускаю мысли, что нас не пригласят на Олимпийские игры — 2026

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что не допускает мысли о том, что российских спортсменов не пригласят для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Мы не готовимся к Олимпиаде или Спартакиаде или чемпионату «вообще». Мы готовимся к конкретным гонкам в конкретные дни на конкретных трассах. На Олимпиаде‑2026 я хочу бежать скиатлон и десятку «коньком», а также участвовать в большой эстафете. Мысли, что нас не пригласят, я не допускаю — такие рассуждения для убогих», — заявила Степанова «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Олимпиада 2026 года пройдёт в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о Спартакиаде сильнейших.