Вяльбе заявила, что Спартакиада ничем не отличается от Олимпийских игр

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о Спартакиаде сильнейших.

«Спартакиада ничем не отличается от чемпионата мира и Олимпийских игр. Можно ли сравнить с Кубком мира? Да однозначно! Не секрет, что за нами они следят. Конечно, они завидуют. Прекрасный центр тут, организация. А мне они неинтересны», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Ранее Вяльбе назвала Степанову настоящей эстафетчицей.