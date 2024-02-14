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Вяльбе заявила, что Спартакиада ничем не отличается от Олимпийских игр

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о Спартакиаде сильнейших.
Вяльбе заявила, что Спартакиада ничем не отличается от Олимпийских игр
  • РИА Новости

«Спартакиада ничем не отличается от чемпионата мира и Олимпийских игр. Можно ли сравнить с Кубком мира? Да однозначно! Не секрет, что за нами они следят. Конечно, они завидуют. Прекрасный центр тут, организация. А мне они неинтересны», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Ранее Вяльбе назвала Степанову настоящей эстафетчицей.

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