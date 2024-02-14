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Василевский: Ковалёв непредсказуем, в этом и заключается опасность

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Российский боец Вячеслав Василевский объяснил, почему поединок с белорусом Владиславом Ковалёвым на турнире Ural FC 6 будет для него непростым.
Василевский: Ковалёв непредсказуем, в этом и заключается опасность
  • РИА Новости

«Назвать этот бой лёгким нельзя. Ковалёв в последнее время дерётся достаточно часто и успешно. Да, у нас бой по правилам бокса, а он не боксёр от слова «совсем». Но в этом-то и заключается его опасность — он непредсказуем. Его удары летят под непонятными углами. Порой даже он сам не понимает, откуда они полетят», — заявил Василевский. 

Василевский является чемпионом мира по боевому самбо. Россиянин также известен своими выступлениями в смешанных единоборствах.

Для Ковалёва предстоящий поединок с Василевским станет вторым в рамках сотрудничества с Ural FC. На пятом турнире организации в декабре белорус техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Велла Оливейру в бою по правилам ММА.

Ural FC 6 пройдёт 1 марта в Москве в Международном центре бокса в «Лужниках». 

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