Мендес назвал Умара Нурмагомедова следующим чемпионом UFC в легчайшем весе

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о следующем чемпионе в легчайшей весовой категории.

«Да, Умар уже готовится, восстанавливает силы. И иншаллах мы увидим, как Умар станет следующим чемпионом UFC в легчайшем весе. Я гарантирую, это случится», — цитирует Мендеса Sport24.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Умар Нурмагомедов назвал президента Аргентины Милея «дебилом» за слова о мечети.