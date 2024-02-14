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Мостовой — о матче с Парагваем: всё лучше, чем сборная Кубы

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Бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой заявил, что команда Парагвая является хорошим соперником для сборной России.
Мостовой — о матче с Парагваем: всё лучше, чем сборная Кубы
  • РИА Новости

«Будет матч с хорошим соперником. Всё лучше, чем сборная Кубы или другие команды с низким рейтингом. Мы принимаем соперника. Так что шансы здесь 55 на 45 в нашу пользу», — заявил Мостовой «Матч ТВ». 

Игра состоится 25 марта на «ВТБ Арене».

Напомним, что в феврале 2022 года Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что с нетерпением ждёт матчей сборной России с Сербией и Парагваем.

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