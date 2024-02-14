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Сливко — о медалях на Спартакиаде: аппетит-то приходит во время еды, буду бороться в оставшихся гонках

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Российская биатлонистка Виктория Сливко ответила, есть ли у неё ощущение, что медальный план на Спартакиаде выполнен и дальше она может позволить себе выступать в удовольствие.
Сливко — о медалях на Спартакиаде: аппетит-то приходит во время еды, буду бороться в оставшихся гонках
  • РИА Новости

«Когда я с серебром финишировала в спринте, то сама себе мысленно сказала: «Есть медалька, теперь можно выдохнуть». Но аппетит-то приходит во время еды! Поэтому буду бороться во всех оставшихся гонках, включая эстафетные. У нас ведь не только личный, но и командный зачёт имеется», — заявила Сливко RT.

Полностью интервью Сливко читайте на сайте RT.

Ранее Сливко рассказала, какой ценой ей даётся скорость хода.

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