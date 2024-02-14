Сливко — о медалях на Спартакиаде: аппетит-то приходит во время еды, буду бороться в оставшихся гонках
- РИА Новости
«Когда я с серебром финишировала в спринте, то сама себе мысленно сказала: «Есть медалька, теперь можно выдохнуть». Но аппетит-то приходит во время еды! Поэтому буду бороться во всех оставшихся гонках, включая эстафетные. У нас ведь не только личный, но и командный зачёт имеется», — заявила Сливко RT.
Полностью интервью Сливко читайте на сайте RT.
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