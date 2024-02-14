Сливко — о медалях на Спартакиаде: аппетит-то приходит во время еды, буду бороться в оставшихся гонках

Российская биатлонистка Виктория Сливко ответила, есть ли у неё ощущение, что медальный план на Спартакиаде выполнен и дальше она может позволить себе выступать в удовольствие.

РИА Новости