Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, какой ценой ей даётся скорость хода.

«Для того чтобы поднять скорость, нужно очень много тренироваться, а главное — делать это правильно. Сделал же из меня Падин такого спортсмена, который бежит ногами на уровне топ-3 или топ-5, если брать всех, кто сейчас соревнуется в России.

Какой кровью это даётся? Большой. Мы очень много над этим трудимся. Не скажу, что я одна такая, но в плане работы никогда не позволяю себе поблажек. Тем более сейчас прекрасно вижу: скоростная работа стала приносить желаемый результат. Это сильно мотивирует», — заявила Сливко RT.

Полностью интервью Сливко читайте на сайте RT.

Ранее Сливко прокомментировала победу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.