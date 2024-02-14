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Сливко рассказала, какой ценой ей даётся скорость хода

Сливко: сделал же из меня Падин спортсмена, который бежит ногами на уровне топ-3

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Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, какой ценой ей даётся скорость хода.
Сливко рассказала, какой ценой ей даётся скорость хода
  • РИА Новости

«Для того чтобы поднять скорость, нужно очень много тренироваться, а главное — делать это правильно. Сделал же из меня Падин такого спортсмена, который бежит ногами на уровне топ-3 или топ-5, если брать всех, кто сейчас соревнуется в России.

Какой кровью это даётся? Большой. Мы очень много над этим трудимся. Не скажу, что я одна такая, но в плане работы никогда не позволяю себе поблажек. Тем более сейчас прекрасно вижу: скоростная работа стала приносить желаемый результат. Это сильно мотивирует», — заявила Сливко RT.

Полностью интервью Сливко читайте на сайте RT.

Ранее Сливко прокомментировала победу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

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