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Глава WBC: хотелось, чтобы спорт не смешивался с геополитикой

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что сожалеет о том, что в наше время спорт смешивается с геополитикой.
Глава WBC: хотелось, чтобы спорт не смешивался с геополитикой
  • Gettyimages.ru

«Мне бы хотелось, чтобы спорт сегодня не смешивался с геополитикой. У меня много друзей в России. Нынешняя ситуация очень сложна, и разрешать её будет непросто. Сейчас, когда вооружённые конфликты начались и в других регионах мира, ситуация становится всё более сложной», — заявил Сулейман РИА Новости. 

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

8 ноября Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

Ранее Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о следующем чемпионе в легчайшей весовой категории.

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