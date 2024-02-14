Глава WBC: хотелось, чтобы спорт не смешивался с геополитикой

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что сожалеет о том, что в наше время спорт смешивается с геополитикой.

«Мне бы хотелось, чтобы спорт сегодня не смешивался с геополитикой. У меня много друзей в России. Нынешняя ситуация очень сложна, и разрешать её будет непросто. Сейчас, когда вооружённые конфликты начались и в других регионах мира, ситуация становится всё более сложной», — заявил Сулейман РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

8 ноября Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

Ранее Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о следующем чемпионе в легчайшей весовой категории.