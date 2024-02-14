RTL Boulevard: суд вынес постановление об аресте Промеса в случае его появления в стране Евросоюза

Суд вынес постановление об аресте нападающего «Спартака» Квинси Промеса в случае его появления в стране Евросоюза.

Как сообщает RTL Boulevard, полиция также должна сразу же задержать футболиста, как только он пересечёт границу страны, у которой заключено соглашение с Нидерландами об экстрадиции преступников.

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Ранее Бояринцев отреагировал на решение амстердамского суда приговорить Промеса к шести годам лишения свободы.