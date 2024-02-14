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Гуляев заявил, что конькобежка Саютина выросла в очень сильную спортсменку

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал победу Александры Саютиной на дистанции 3000 м на Спартакиаде сильнейших в Челябинске.
Гуляев заявил, что конькобежка Саютина выросла в очень сильную спортсменку
  • РИА Новости

«Александра выросла в очень сильную спортсменку, я искренне поздравляю её с этой заслуженной победой! Мне было очень интересно наблюдать, кто же из девушек в итоге победит на этой дистанции, поскольку конкуренция на протяжении сезона была очень высокой», — добавил он.

Гуляев также отреагировал на победу российской конькобежки Дарьи Качановой в соревнованиях на дистанции 500 м.

«Победа Качановой была вполне ожидаемой. Даша поступательно двигалась по ходу сезона и показывала себя с лучшей стороны», — добавил он.

Ранее Гуляев высказался о победе Павла Кулижникова в соревнованиях на дистанции 500 м на Спартакиаде сильнейших в Челябинске.

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