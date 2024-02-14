Гуляев заявил, что конькобежка Саютина выросла в очень сильную спортсменку
- РИА Новости
«Александра выросла в очень сильную спортсменку, я искренне поздравляю её с этой заслуженной победой! Мне было очень интересно наблюдать, кто же из девушек в итоге победит на этой дистанции, поскольку конкуренция на протяжении сезона была очень высокой», — добавил он.
Гуляев также отреагировал на победу российской конькобежки Дарьи Качановой в соревнованиях на дистанции 500 м.
«Победа Качановой была вполне ожидаемой. Даша поступательно двигалась по ходу сезона и показывала себя с лучшей стороны», — добавил он.
Ранее Гуляев высказался о победе Павла Кулижникова в соревнованиях на дистанции 500 м на Спартакиаде сильнейших в Челябинске.