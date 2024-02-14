Гуляев: российские спринтеры способны конкурировать с мировыми лидерами в конькобежном спорте

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался о победе Павла Кулижникова в соревнованиях на дистанции 500 м на Спартакиаде сильнейших в Челябинске.

«Меня очень обрадовала сегодняшняя победа Павла. В последние два года у него были трудности с тем, чтобы выйти на свой былой уровень, но этот успех обязательно придаст ему необходимую уверенность в своих силах», — сказал Гуляев RT.

По мнению Гуляева, сегодня российские спринтеры способны конкурировать с ведущими мировыми лидерами на международных соревнованиях.

«К сожалению, наши «товарищи» из ISU пока не дают нам возможности для участия в международных соревнованиях. Но, на мой взгляд, наша спринтерская группа способна конкурировать с ведущими мировыми лидерами на данный момент», — добавил он.

Ранее Трофимов завоевал золото Спартакиады на дистанции 5000 м.