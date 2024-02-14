Daily Mail — о деле Промеса: звезда считает себя неприкасаемой, играя в России

Издание Daily Mail выпустит материал после решения суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Бывшую звезду «Аякса» и сборной Нидерландов приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Но звезда считает себя неприкасаемой, играя в России», — говорится в анонсе статьи в соцсетях.

Сегодня суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам лишения свободы.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В настоящее время форвард находится на сборах в ОАЭ.

Ранее в Нидерландах заявили, что Промесу следует остаться в России на всю жизнь.