Daily Mail — о деле Промеса: звезда считает себя неприкасаемой, играя в России
- РИА Новости
«Бывшую звезду «Аякса» и сборной Нидерландов приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Но звезда считает себя неприкасаемой, играя в России», — говорится в анонсе статьи в соцсетях.
Сегодня суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам лишения свободы.
В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.
В настоящее время форвард находится на сборах в ОАЭ.
Ранее в Нидерландах заявили, что Промесу следует остаться в России на всю жизнь.