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Крянин посоветовал Степановой взять пример с Большунова

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин отреагировал на слова Вероники Степановой после победы в командном спринте о том, что она готова бросить вызов шведским спортсменкам на любой дистанции.
Крянин посоветовал Степановой взять пример с Большунова
  • РИА Новости

«Я уверен, что Степанова и Большунов боролись бы сейчас за первое место на каждом этапе чемпионата мира и Кубка, а также на Олимпийских играх. Сегодня наступает их время, но Веронике надо брать пример с Александра и искать в себе недостатки, над которыми стоит работать. Это лыжный спорт, и, как только ты начинаешь давать себе какие-то поблажки, твои результаты начинают становиться хуже», — заявил Крянин RT.

Ранее Крянин назвал Большунова лыжным королём России.

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