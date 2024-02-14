Крянин посоветовал Степановой взять пример с Большунова

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин отреагировал на слова Вероники Степановой после победы в командном спринте о том, что она готова бросить вызов шведским спортсменкам на любой дистанции.

«Я уверен, что Степанова и Большунов боролись бы сейчас за первое место на каждом этапе чемпионата мира и Кубка, а также на Олимпийских играх. Сегодня наступает их время, но Веронике надо брать пример с Александра и искать в себе недостатки, над которыми стоит работать. Это лыжный спорт, и, как только ты начинаешь давать себе какие-то поблажки, твои результаты начинают становиться хуже», — заявил Крянин RT.

Ранее Крянин назвал Большунова лыжным королём России.