Крянин назвал Большунова лыжным королём России

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин высказался об Александре Большунове, который стал первым четырёхкратным победителем Спартакиады сильнейших.

«Большунов сумел правильно воспользоваться своим временем в спорте, он возмужал и по праву считается сильнейшим на данный момент. Александр уже привык к победам, но продолжает получать от них удовольствие. Очень хорошо, что он старается выискивать то, в чём он мог бы ещё прибавить. Никто не может его обогнать, и из-за этого он просто обязан самосовершенствоваться. Большунов молодец, что стремится довести себя до идеала. Можно ли назвать его лыжным королём России? Конечно, на данный момент это так и есть», — сказал Крянин RT.

Ранее Большунов остался доволен тем, что командный спринт провели согласно расписанию.