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Большунов остался доволен тем, что командный спринт провели согласно расписанию

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Александр Большунов прокомментировал победу в паре с Савелием Коростелёвым в командном спринте на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Большунов остался доволен тем, что командный спринт провели согласно расписанию
  • РИА Новости

«Я рад, что сегодня провели гонку. Переносы всегда сказываются не очень. Перед полтинником ещё будет время восстановиться», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Его партнёр Коростелёв добавил: «Саша просто сделал всё, что должен был. Убежал и поддержал».

Результат спортсменов — 17:09,6. Лыжники представляют Архангельскую область.

На второй позиции финишировали Константин Тиунов и Егор Митрошин, выступающие за Москву-2. Третьи — Сергей Ардашев и Иван Горбунов из Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что Большунов — первый четырёхкратный победитель Спартакиады сильнейших.

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