Большунов остался доволен тем, что командный спринт провели согласно расписанию
- РИА Новости
«Я рад, что сегодня провели гонку. Переносы всегда сказываются не очень. Перед полтинником ещё будет время восстановиться», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Его партнёр Коростелёв добавил: «Саша просто сделал всё, что должен был. Убежал и поддержал».
Результат спортсменов — 17:09,6. Лыжники представляют Архангельскую область.
На второй позиции финишировали Константин Тиунов и Егор Митрошин, выступающие за Москву-2. Третьи — Сергей Ардашев и Иван Горбунов из Республики Татарстан.
Ранее сообщалось, что Большунов — первый четырёхкратный победитель Спартакиады сильнейших.