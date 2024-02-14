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Шипулин: Олимпиада в Сочи оказалась лучше Игр в Лондоне и Ванкувере

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин сравнил проведение зимней Олимпиады в России с организацией соревнований в других странах.
Шипулин: Олимпиада в Сочи оказалась лучше Игр в Лондоне и Ванкувере
  • РИА Новости

«Это был праздник. Вообще, все наши спортсмены высоко оценили организацию Игр в Сочи. Даже зарубежные коллеги отметили, что это всё было на очень высоком уровне. Я был на двух Олимпиадах: в Ванкувере в 2010-м и в Лондоне в 2012-м. И если сравнивать с ними, то в России всё было намного лучше. И её открытие, и её закрытие. Все получили огромное удовольствие — как гости, так и хозяева», — сказал биатлонист RT.

Ранее Шипулин назвал самое яркое воспоминание об Олимпийских играх в Сочи.

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