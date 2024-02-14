Шипулин назвал самое яркое воспоминание об Олимпийских играх в Сочи

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поделился воспоминаниями о зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Лично для меня самое яркое воспоминание — это, конечно же, наша эстафета и моя золотая медаль, которую я завоевал 22 февраля. Помню, что до этой гонки наши биатлонисты забрали бронзу и серебро, не хватало только одной награды и нужно было её добыть, потому что мы находились на родной земле и не могли себе позволить закончить без неё. И мне удалось это сделать. Была серьёзная борьба до последнего рубежа. Но у меня получилось.

Всё прошло очень ярко и насыщенно. Зрители радовались нашей победе и тому, что это золото помогло нам выйти на первое место в общем зачёте. И на следующий день Александр Легков поставил точку. После этого Россия выиграла домашние Олимпийские игры», — заявил Шипулин RT.

Ранее Евгений Гараничев признался, что сегодня все напоминали ему о памятной дате на ОИ-2014 в Сочи.