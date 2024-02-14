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Главный тренер «Райо Вальекано» Франсиско отправлен в отставку

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Главный тренер испанского «Райо Вальекано» Франсиско Родригес покинул свой пост.

Отставка специалиста связана с неудовлетворительными результатами команды в сезоне-2023/24, сообщается на официальном сайте команды.

Клуб одержал одну победу в последних 14 матчах чемпионата Испании и идёт на 14-м месте в турнирной таблице.

45-летний тренер возглавлял «Райо Вальекано» с июня 2023 года, также он работал в «Жироне» и «Эльче».

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль входит в шорт-лист испанского «Райо Вальекано».

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