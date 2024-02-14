Источник: Абаскаль входит в шорт-лист «Райо Вальекано»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль входит в шорт-лист испанского «Райо Вальекано».

Претендентами на пост наставника являются Иньиго Перес, Габриэль Хайнце и Жоан Франческ Руби, которые сейчас находятся без работы, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Артуро Диаза.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. 34-летний Гильермо возглавляет московский клуб с 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Абаскаль рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим Александром Соболевым.