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Агент Витории: в будущем Руй мог бы снова возглавить «Спартак»

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Футбольный агент Мохамед Афзал, представляющий интересы тренера Руя Витории, заявил, что в будущем португалец мог бы снова возглавить «Спартак».

«Если от «Спартака» в будущем поступит предложение, Руй может его рассмотреть. Но пока ему нужно время. Это момент рефлексии», — заявил Афзал Sport24.

Руководство Египетской футбольной ассоциации (EFA) 4 февраля приняло решение прекратить рабочие отношения с Виторией. 53-летний португальский специалист отправлен в отставку. 

Витория руководил «фараонами» с лета 2022 года. Португалец ранее также работал в московском «Спартаке», саудовском «Аль-Насре», португальской «Бенфике».

Красно-белые по итогам 18 туров с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что Витория должен вернуться в московскую команду.

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