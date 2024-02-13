Абаскаль не понимает, о каких неспортивных причинах говорил Джикия

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не понимает, о каких неспортивных причинах говорил защитник и капитан команды Георгий Джикия, когда объяснял потерю места в основном составе.

«Для каждой позиции на поле у нас есть определённые стандарты. И я делаю выбор исходя из этих параметров, чтобы команда играла как можно лучше в каждом конкретном матче. Честно говоря, не понимаю о каких причинах шла речь. Всё, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах», — заявил Абаскаль «Матч ТВ».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Абаскаль высказался о будущем Джикии в клубе.