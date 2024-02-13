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Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей с закрытой крышкой

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Российский журналист Василий Уткин высказался о «Спартаке».
Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей с закрытой крышкой
  • РИА Новости

«Спартак» очень похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой. И никто не собирается её приоткрыть, чтобы пар постепенно выходил. А не вот такими вот струями», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

34-летний Гильермо Абаскаль возглавляет московский клуб с 2022 года. 

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем.

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