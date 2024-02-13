«Матч ТВ»: фигурист Гуменник может принять участие в Спартакиаде сильнейших

Российский фигурист Пётр Гуменник может выступить в Спартакиаде сильнейших.

Как сообщает источник «Матч ТВ», Гуменник сообщил, что готов ехать на соревнования после болезни.

По информации источника, федерация фигурного катания Санкт‑Петербурга выделила для него билеты, однако финальное решение об участии спортсмена в Спартакиаде будет принято в ближайшее время.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта.

Ранее лыжница Истомина назвала Спартакиаду праздником.