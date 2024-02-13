Анастасия Шевченко — о серебре Спартакиады: слёзы счастья, это победа внутри себя

Биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала завоевание серебра в индивидуальной гонке на Спартакиаде сильнейших.

«Сейчас внутри буря эмоций, они переполняют. Это слёзы счастья. Для меня это победа внутри себя. Я переборола себя. Со спринтов и гонок преследования не могла собраться. Безумное счастье, что после стольких неудач получилось отстреляться на ноль», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Победила в гонке Наталия Шевченко. Её результат — 44:18,9.

Анастасия отстала от неё на 23,2 секунды. Третья — Виктория Сливко (+ 37,5).

Ранее Наталия Шевченко рассказала, что Вяльбе поздравляет её с успехами в биатлоне.