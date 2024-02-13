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Шевченко рассказала, что Вяльбе поздравляет её с успехами в биатлоне

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Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе всегда поздравляет её с успехами после перехода.
Шевченко рассказала, что Вяльбе поздравляет её с успехами в биатлоне
  • РИА Новости

«Елена Валерьевна Вяльбе каждый раз поздравляет. Конечно, не лично, но всегда пишет или звонит тренеру Михаилу Викторовичу Шашилову, поздравляет с медалями», — цитирует Шевченко ТАСС.

На четырёх огневых рубежах россиянка допустила один промах. Её результат — 44:18,9.

На второй позиции расположилась Анастасия Шевченко с отставанием 23,2. Она без ошибок прошла стрельбу. Третья — Виктория Сливко с одним промахом (+37,5).

Ранее Евгений Гараничев признался, что 13 февраля все напоминали ему о памятной дате на ОИ-2014 в Сочи.

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