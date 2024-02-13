Шевченко рассказала, что Вяльбе поздравляет её с успехами в биатлоне
- РИА Новости
«Елена Валерьевна Вяльбе каждый раз поздравляет. Конечно, не лично, но всегда пишет или звонит тренеру Михаилу Викторовичу Шашилову, поздравляет с медалями», — цитирует Шевченко ТАСС.
На четырёх огневых рубежах россиянка допустила один промах. Её результат — 44:18,9.
На второй позиции расположилась Анастасия Шевченко с отставанием 23,2. Она без ошибок прошла стрельбу. Третья — Виктория Сливко с одним промахом (+37,5).
Ранее Евгений Гараничев признался, что 13 февраля все напоминали ему о памятной дате на ОИ-2014 в Сочи.