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Непомнящий: Головин — гордость российского футбола

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Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал полузащитника «Монако» Александра Головина гордостью российского футбола.

«Головин очень хорошо выступает в нынешнем сезоне. Наверное, он показывает лучший футбол за всю свою карьеру. Можно сказать, что Головин — гордость российского футбола. Надеюсь, увидим Сашу в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее сообщалось, что Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Équipe.

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