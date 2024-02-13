Непомнящий: Головин — гордость российского футбола

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал полузащитника «Монако» Александра Головина гордостью российского футбола.

«Головин очень хорошо выступает в нынешнем сезоне. Наверное, он показывает лучший футбол за всю свою карьеру. Можно сказать, что Головин — гордость российского футбола. Надеюсь, увидим Сашу в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее сообщалось, что Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Équipe.