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Федерация бокса России поможет восстановить спортзал гимназии в Оренбургской области

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В пресс-службе Федерации бокса России сообщили, что окажут помощь в восстановлении спортзала гимназии в Оренбургской области.

«Федерация бокса России оперативно отреагировала на ситуацию с обрушением крыши в зале в селе Донское. Представители нашей федерации в Оренбургской области помогут в восстановлении зала. После обновления зал также будет оснащен передовым боксёрским оборудованием», — приводятся слова пресс-службы организации.

11 февраля в селе Донское Оренбургской области рухнула крыша в спортивном зале школы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности. Пострадавших нет.

Позже председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил о необходимости провести мониторинг состояния сельских спортивных сооружений в регионах.

Ранее Поветкин заявил, что возможное возвращение на ринг зависит от состояния здоровья.

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