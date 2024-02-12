Поветкин заявил, что возможное возвращение на ринг зависит от состояния здоровья

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин заявил, что он с радостью вернётся на ринг, если ему позволит здоровье.

«Не буду загадывать, всё зависит от здоровья. Позволит — я с радостью», — цитирует Поветкина РИА Новости.

44-летний россиянин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. В активе боксёра из России 36 побед, три поражения и одна ничья. Он является бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Ранее Поветкин рассказал, с кем бы хотел провести поединок.