Поветкин хотел бы выйти на ринг против соперников, которым уступил
«Предложений не поступало, но с кем-нибудь можно было бы сразиться. Я бы очень хотел побоксировать с теми, кому я проиграл в последний раз. Если здоровье позволит, я подготовлюсь обязательно, какой-то бой проведу», — цитирует Поветкина ТАСС.
44-летний россиянин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. В активе боксёра из России 36 побед, три поражения и одна ничья. Он является бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Ранее Поветкин оценил победу своего соотечественника Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.