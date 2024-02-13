Экс-игрок сборной Франции Галлас: Головин недостаточно стабилен и подвержен травмам

Бывший футболист сборной Франции Вильям Галлас высказал своё мнение о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин часто подвержен травмам. Он недостаточно стабильный. Нужно каждый день подтверждать свой уровень. Надо брать пример с Роналду, Месси и Холланда», — цитирует француза «Чемпионат».

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее сообщалось, что Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Équipe.