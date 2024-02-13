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Тарасенко — о своём будущем: сейчас главное — не читать экспертов в интернете

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Нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко высказался о своём будущем.
Тарасенко — о своём будущем: сейчас главное — не читать экспертов в интернете
  • AP
  • © Jeffrey T. Barnes

«Самое главное — не читать экспертов в интернете. Я не захожу в интернет, не читаю новости. Есть много людей, много мнений. Когда начнутся переговоры, мы, конечно, будем рассматривать все варианты», — цитирует Тарасенко сайт НХЛ.

По информации СМИ, россиянин привлёк внимание «Эдмонтон Ойлерз» и может сменить команду.

В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 46 матчах за канадский клуб, в которых набрал 34 (14 + 20) очка.

Ранее сообщалось, что Тарасенко не думает о возможном обмене из «Оттавы».

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