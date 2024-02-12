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Тарасенко не думает о возможном обмене из «Оттавы»

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Нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко заявил, что не обращает внимание на слухи о его возможном обмене в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я не думаю об этом. Я думаю о завтрашней игре, думаю о текущих вещах. Если слишком сосредоточиться на прошлом и будущем, вы просто потеряете настоящее», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.

32-летний воспитанник новосибирского хоккея подчеркнул, что «самое главное — не читать экспертов в интернете».

«Есть много людей, много мнений. Я знаю, что многие парни любят читать, и они воспринимают это очень близко, но я думаю, что нужно сосредоточиться в основном на себе и делать всё, что вы можете сделать в вашей ситуации», — добавил Тарасенко.

Российский форвард в сезоне-2023/24 в 46 матчах набрал 34 очка (14 голов + 20 результативных передач).

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признан второй звездой по итогам игровой недели в НХЛ.

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