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Кортеган: Кроос может продлить контракт с «Реалом» и выступить на Евро-2024

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Руководство «Реала» и лично президент клуба Флорентино Перес хочет сохранить в команде полузащитника Тони Крооса.

По информации журналиста Марио Кортегана, несмотря на желание клуба, официального предложения игроку ещё не поступало. 

Отмечается, что Немецкий футбольный союз хочет, чтобы Кроос принял участие на чемпионате Европы, хотя он завершил карьеру в сборной. В настоящий момент футболист не определился со своим будущим.

В нынешнем сезоне 34-летний Кроос провёл за команду 31 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» собирается продлить контракт с Кроосом.

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