Головин пропустит матч Лиги 1 с «Тулузой» из-за дисквалификации

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу с «Тулузой» из-за дисквалификации.

27-летний хавбек сборной России в игре с «Ниццей» (3:2) получил жёлтую карточку, которая в этом сезоне для него стала восьмой. Таким образом, он не примет участие в предстоящей встрече.

Головин в игре с «Ниццей» стал автором победного гола. В активе экс-полузащитника московского ЦСКА в сезоне-2023/24 шесть мячей и четыре голевые передачи.

«Монако» сыграет с «Тулузой» 18 февраля.

Ранее Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Équipe.