Назаров — о позиции Швеции и Финляндии: в глупости этих стран не приходится сомневаться
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«В глупости и непорядочности этих стран давно не приходится сомневаться. У меня они вызывают ассоциацию с дедушкой, занимающимся скандинавской ходьбой и выскочившим на оживлённую трассу в попытке остановить набравший ход гружёный российский КАМАЗ», — цитирует Назарова «Чемпионат».
Он подчеркнул, что Россия уже доказала, что все попытки её изолировать с треском проваливаются.
«Посмотрите, наш президент Владимир Владимирович Путин, бесспорно, является самым популярным и обсуждаемым человеком в мире, его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону набрало миллиард просмотров на всех языках», — добавил Назаров.
Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Швеция и Финляндия выступили против возвращения России на международную арену.
Ранее бывший президент IIHF Рене Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем.