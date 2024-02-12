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Назаров — о позиции Швеции и Финляндии: в глупости этих стран не приходится сомневаться

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Бывший главный тренер «Сочи» Андрей Назаров считает, что национальные хоккейные федерации Швеции и Финляндии заняли неконструктивную позицию по отношению к России.
Назаров — о позиции Швеции и Финляндии: в глупости этих стран не приходится сомневаться
  • AFP
  • © Pontus LUNDAHL / TT NEWS AGENCY

«В глупости и непорядочности этих стран давно не приходится сомневаться. У меня они вызывают ассоциацию с дедушкой, занимающимся скандинавской ходьбой и выскочившим на оживлённую трассу в попытке остановить набравший ход гружёный российский КАМАЗ», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Он подчеркнул, что Россия уже доказала, что все попытки её изолировать с треском проваливаются.

«Посмотрите, наш президент Владимир Владимирович Путин, бесспорно, является самым популярным и обсуждаемым человеком в мире, его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону набрало миллиард просмотров на всех языках», — добавил Назаров.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Швеция и Финляндия выступили против возвращения России на международную арену.

Ранее бывший президент IIHF Рене Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем.

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