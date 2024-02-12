Лепёхин: футболисты уровня Сутормина исправят ситуацию в «Сочи»

Бывший защитник петербургского «Зенита» Константин Лепёхин считает, что хавбек Алексей Сутормин станет усилением для «Сочи».

«Не знаю, на какую именно позицию планируют поставить Сутормина, но в любом случае это усиление для «Сочи». У команды сейчас очень большие проблемы в чемпионате, в том числе с составом. И футболисты уровня Сутормина, наверное, могли бы исправить ситуацию», — цитирует Лепёхина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что «одного такого игрока, наверное, мало будет».

«Команде, которая неудачно выступила в первой части чемпионата, надо менять большую часть стартового состава», — добавил Лепёхин.

30-летний футболист перешёл в «Сочи» на правах аренды до конца чемпионата. Игрок в сезоне-2023/24 отметился двумя результативными передачами в 12 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт хавбека с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Сочи» с 11 очками занимает 16-е место в турнирной таблице по итогам 18 туров.

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