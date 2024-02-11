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Караваев назвал Малкома самым сильным легионером, с которым играл в России

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о самом сильном легионере, с которым играл в России.
Караваев назвал Малкома самым сильным легионером, с которым играл в России
  • РИА Новости

«Самый сильный легионер, с которым играл в России? Наверное, Малком. А против кого? Дуглас Коста. В ЦСКА на сборах. Тогда меня знатно повозили они с Срной. Перишич ещё», — заявил Караваев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

26-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В феврале 2023-го нападающий получил российское гражданство. В июле Малком перешёл из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Ранее сообщалось, что испанская «Барселона» в апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет требовать от российского «Зенита» выплаты €490 тыс. в качестве бонусов, прописанных в трансфере нападающего Малкома.

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