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Mundo Deportivo: «Барселона» потребует от «Зенита» €490 тысяч за Малкома

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Испанская «Барселона» в апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет требовать от российского «Зенита» выплаты €490 тыс. в качестве бонусов, прописанных в трансфере нападающего Малкома.

Как сообщает Mundo Deportivo, санкт-петербургский клуб должен был выплачивать каталонцам €490 тыс. каждый раз, когда сине-бело-голубые выходили в групповой этап Лиги чемпионов при условии, что Малком сыграет в половине матчей национального чемпионата.

В связи с санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) «Зенит» не смог принять участие в турнире.

Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что слушания в CAS по иску «Барселоны» к «Зениту» из-за Малкома пройдут 22 марта.

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