Слушания в CAS по иску «Барселоны» к «Зениту» из-за Малкома пройдут 22 марта
- РИА Новости
Cообщает пресс-служба CAS.
Согласно претензии каталонского клуба, «Зенит» должен был выплатить бонусы за переход игрока в случае участия сине-бело-голубых в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/23. В связи с санкциями ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) санкт-петербургский клуб не смог принять участие в турнире.
Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».
Ранее Малком рассказал, что продолжает следить за выступлениями «Зенита», несмотря на свой уход из клуба.