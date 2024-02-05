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Слушания в CAS по иску «Барселоны» к «Зениту» из-за Малкома пройдут 22 марта

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Стало известно, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск испанской «Барселоны» к российскому «Зениту».
Слушания в CAS по иску «Барселоны» к «Зениту» из-за Малкома пройдут 22 марта
  • РИА Новости

Cообщает пресс-служба CAS.

Согласно претензии каталонского клуба, «Зенит» должен был выплатить бонусы за переход игрока в случае участия сине-бело-голубых в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/23. В связи с санкциями ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) санкт-петербургский клуб не смог принять участие в турнире.

Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее Малком рассказал, что продолжает следить за выступлениями «Зенита», несмотря на свой уход из клуба.

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