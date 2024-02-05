Малком: я всегда буду следить за «Зенитом»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал, что продолжает следить за выступлениями «Зенита», несмотря на свой уход из клуба.

«Начало сезона было не самым удачным, но я знал, что просто момент был таким. Я всегда буду следить за «Зенитом»! Издалека, но пристально», — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита».

После 18 туров Российской премьер-лиги санкт-петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидером является «Краснодар» (38).

Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о встрече с мамой Малкома.