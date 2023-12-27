Тренер «Зенита»: мама Малкома сказала мне, что игрок сильно скучает по Петербургу
- РИА Новости
«Я видел его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился», — цитирует тренера «Чемпионат».
Он добавил, что в следующем году футболист, скорее всего, посетит Петербург.
Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».
Ранее сообщалось, что главе ФИФА понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита».