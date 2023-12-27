Тренер «Зенита»: мама Малкома сказала мне, что игрок сильно скучает по Петербургу

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о встрече с мамой экс-нападающего команды Малкома, ныне выступающего за «Аль-Хиляль».

«Я видел его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился», — цитирует тренера «Чемпионат».

Он добавил, что в следующем году футболист, скорее всего, посетит Петербург.

Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что главе ФИФА понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита».