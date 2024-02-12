Рианчо: правильно, что Джикия закрыл тему своего будущего — это вредит «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ситуации касательно защитника Георгия Джикии.

«Я не знаю ситуацию с контрактом Джикии и его конфликтом с Абаскалем изнутри и не могу сказать, почему возникла эта проблема, кто виноват и как её решить. Но то, что публичное обсуждение внутренних тем команды вредит клубу, — это точно. Поэтому правильно, что Джикия решил закрыть тему своего будущего в «Спартаке», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

34-летний испанец возглавляет московский клуб с 2022 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем.