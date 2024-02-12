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Бой Василевского и Ковалёва возглавит турнир Ural FC 6

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Российский боец Вячеслав Василевский проведёт свой следующий поединок против Владислава Ковалёва на турнире Ural FC 6.
Бой Василевского и Ковалёва возглавит турнир Ural FC 6

    Бой пройдёт 1 марта в Москве, в Международном центре бокса в «Лужниках».

    Формат главного поединка вечера включает в себя пять раундов по две минуты. Схватка по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 84 кг.

    В рамках турнира пройдут поединки как по правилам бокса в ММА-перчатках, так и на голых кулаках. Трансляция шоу состоится 1 марта на телеканале UDAR.

    В активе Василевского 36 побед и девять поражений. У Ковалёва семь побед и одно поражение.

    Ранее Поветкин заявил, что возможное возвращение на ринг зависит от состояния здоровья.

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