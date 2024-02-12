Бой Василевского и Ковалёва возглавит турнир Ural FC 6

Российский боец Вячеслав Василевский проведёт свой следующий поединок против Владислава Ковалёва на турнире Ural FC 6.

Бой пройдёт 1 марта в Москве, в Международном центре бокса в «Лужниках».

Формат главного поединка вечера включает в себя пять раундов по две минуты. Схватка по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 84 кг.

В рамках турнира пройдут поединки как по правилам бокса в ММА-перчатках, так и на голых кулаках. Трансляция шоу состоится 1 марта на телеканале UDAR.

В активе Василевского 36 побед и девять поражений. У Ковалёва семь побед и одно поражение.

Ранее Поветкин заявил, что возможное возвращение на ринг зависит от состояния здоровья.