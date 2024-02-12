RT в Telegram
Подпишись

Кураньи: Овечкин — топ-спортсмен, лучший хоккеист для меня

Короткая ссылка
Бывший нападающий футбольного московского «Динамо» Кевин Кураньи назвал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим хоккеистом.

«Знаю ли я других российских спортсменов из России, если не считать футболистов «Динамо»? Александр Овечкин — топ-спортсмен, я познакомился с ним ранее. Постоянно смотрю его игры. Лично для меня это лучший хоккеист», — приводит слова Кураньи ТАСС.

На счету россиянина 835 гола за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов всех времён лиги.

Ранее бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказал мнение, что Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить