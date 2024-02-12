Кураньи: Овечкин — топ-спортсмен, лучший хоккеист для меня

Бывший нападающий футбольного московского «Динамо» Кевин Кураньи назвал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим хоккеистом.

«Знаю ли я других российских спортсменов из России, если не считать футболистов «Динамо»? Александр Овечкин — топ-спортсмен, я познакомился с ним ранее. Постоянно смотрю его игры. Лично для меня это лучший хоккеист», — приводит слова Кураньи ТАСС.

На счету россиянина 835 гола за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов всех времён лиги.

Ранее бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказал мнение, что Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.